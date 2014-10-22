В этом году в Петербурге ввели 840 тыс. квадратных метров жилья

С начала 2021 года и по апрель на 213,9% выросло количество жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте этого года в Петербурге было сдано 119 новых домов на 2280 квартир. С начала 2021 года и по апрель на 213,9% выросло количество жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что Петербург по-прежнему исполняет плановые нормативные показатели по вводу жилья. Они утверждены для города Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в 2020 году в городе "не остановили ни одну стройку" в условиях пандемии. Отмечается, что в прошлом году в Северной столице ввели 3,4 млн. кв. метров жилья. А оборот в строительной сфере оценивается в более 560 млрд. рублей.

К тому же, в этом году в Петербурге планируется ввести 3,191 млн. кв. метров жилья.

Ранее Piter.tv назвал районы, в которых за 10 лет жилье подорожает больше всего.

Фото: Piter.tv