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Названы районы, в которых за 10 лет жилье подорожает больше всего
Сегодня, 16:55
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kraratau27

Названы районы, в которых за 10 лет жилье подорожает больше всего

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В топ вошли центральные районы Петербурга.

Эксперты назвали районы, в которых стоимость жилья будет самой высокой через 10 лет. Больше всего цены на недвижимость вырастут в центральных районах. Об этом "Невским новостям" рассказал экономист, доцент РАНХиГС Александр Родионов. 

Как отметил президент ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский, самыми притягательными районами останутся Петроградский и Черная речка. 

Не пропадет интерес и к Красногвардейскому, Выборгскому, Невскому, Московскому и Василеостровскому районам. Это связано с тем, что здесь планируется реализовать множество проектов по строительству жилых комплексов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на новостройки в Петербурге упал на 16 процентов.

Фото: pixabay

Теги: жилье в спб, недвижимость, покупка жилья, продажа жилья, районы спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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