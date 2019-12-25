Названы районы, в которых за 10 лет жилье подорожает больше всего

Эксперты назвали районы, в которых стоимость жилья будет самой высокой через 10 лет. Больше всего цены на недвижимость вырастут в центральных районах. Об этом "Невским новостям" рассказал экономист, доцент РАНХиГС Александр Родионов.
Как отметил президент ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский, самыми притягательными районами останутся Петроградский и Черная речка.
Не пропадет интерес и к Красногвардейскому, Выборгскому, Невскому, Московскому и Василеостровскому районам. Это связано с тем, что здесь планируется реализовать множество проектов по строительству жилых комплексов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на новостройки в Петербурге упал на 16 процентов.
Фото: pixabay
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