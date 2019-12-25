Спрос на новостройки в Петербурге упал на 16%

Эксперты полагают, что спрос упал из-за дефицита предложения.

В среду, 28 апреля, аналитики поделились данными спроса петербуржцев к новостройкам с января текущего года. Объем продаж на рынке новостроек города и области в январе – марте уменьшился на 16 процентов. Основная причина – дефицит предложения, к концу прошлого года объем выставленного на продажу жилья снизился на треть, передает "Фонтанка".

Эксперты уверены, что предложения – квартиры в новостройках – не отвечают всем требованиям будущих покупателей. Отмечается, что в 2020 году такой проблемы не существовало. Интерес к жилью рос из-за выгодной программы льготной ипотеки.

Вместе с тем вырос спрос на загородное жилье.

Ранее мы писали, что в Петербурге разрешат сносить невостребованную городскую недвижимость.

Фото: Piter.TV