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В Петербурге разрешат сносить невостребованную городскую недвижимость
Сегодня, 13:35
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nadezhda_sib

В Петербурге разрешат сносить невостребованную городскую недвижимость

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Перед тем, как сносить, нужно будет два раза провести конкурс на аренду или покупку объекта.

Депутаты ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, который позволит администрации города сносить принадлежащие ей нежилые здания. "За" проголосовали 39 парламентариев.

Здание можно будет сносить в том случае, если ни у кого из органов власти нет потребности в его использовании. Кроме того, есть еще одно условие: два раза подряд при проведении торгов на право заключения договора аренды или покупки никто не подал заявку на участие. 

Автором законопроекта был бывший губернатор Георгий Полтавченко. Инициатива разрабатывалась в 2016 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки. 

Фото: Piter.TV

Теги: недвижимость, снос
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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