В Петербурге разрешат сносить невостребованную городскую недвижимость

Перед тем, как сносить, нужно будет два раза провести конкурс на аренду или покупку объекта.

Депутаты ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, который позволит администрации города сносить принадлежащие ей нежилые здания. "За" проголосовали 39 парламентариев.

Здание можно будет сносить в том случае, если ни у кого из органов власти нет потребности в его использовании. Кроме того, есть еще одно условие: два раза подряд при проведении торгов на право заключения договора аренды или покупки никто не подал заявку на участие.

Автором законопроекта был бывший губернатор Георгий Полтавченко. Инициатива разрабатывалась в 2016 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки.

Фото: Piter.TV