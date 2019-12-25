Чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят сделать прозрачнее процедуру появления новых объектов строительства в городе. Парламентарии разрабатывают законопроект, который обяжет комитет по градостроительству и архитектуре размещать на своем сайте решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика проектов жилой и нежилой недвижимости в течение двух дней после его принятия. В четверг, 22 апреля, законопроект прошел первое чтение.
КГА должен будет публиковать номер регистрации решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, дату принятия решения и срок его действия. Кроме того, должна быть информация об адресе и кадастровом номере земельного участка, назначении объекта и его изображении относительно окружающих его зданий.
Законопроект был принят единогласно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства.
Фото: Piter.TV
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