Чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки

Информацию нужно будет публиковать в течение двух с дней с принятия решения.

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят сделать прозрачнее процедуру появления новых объектов строительства в городе. Парламентарии разрабатывают законопроект, который обяжет комитет по градостроительству и архитектуре размещать на своем сайте решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика проектов жилой и нежилой недвижимости в течение двух дней после его принятия. В четверг, 22 апреля, законопроект прошел первое чтение.

КГА должен будет публиковать номер регистрации решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, дату принятия решения и срок его действия. Кроме того, должна быть информация об адресе и кадастровом номере земельного участка, назначении объекта и его изображении относительно окружающих его зданий.

Законопроект был принят единогласно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства.

Фото: Piter.TV