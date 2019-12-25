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Чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки
Сегодня, 12:05
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nadezhda_sib

Чиновников Петербурга обяжут показывать горожанам внешний вид проектов застройки

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Информацию нужно будет публиковать в течение двух с дней с принятия решения.

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят сделать прозрачнее процедуру появления новых объектов строительства в городе. Парламентарии разрабатывают законопроект, который обяжет комитет по градостроительству и архитектуре размещать на своем сайте решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика проектов жилой и нежилой недвижимости в течение двух дней после его принятия. В четверг, 22 апреля, законопроект прошел первое чтение. 

КГА должен будет публиковать номер регистрации решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, дату принятия решения и срок его действия. Кроме того, должна быть информация об адресе и кадастровом номере земельного участка, назначении объекта и его изображении относительно окружающих его зданий. 

Законопроект был принят единогласно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства. 

Фото: Piter.TV

Теги: гласность, градостроение, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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