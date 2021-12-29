В Петербурге горсуд заново рассмотрит дело о QR-кодах из-за новых истцов

В ходе сегодняшнего заседания стороны готовились приступить к прениям, однако теперь суду потребуется дополнительное время на рассмотрение новых документов и их присоединение к материалам дела.

В понедельник, 24 января, стало известно, что Петербургский городской суд вернётся к рассмотрению коллективного иска граждан, выступивших против QR-кодов. Об этом сообщает "Форпост Северо-Запад" со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

Так, решение о возращении к рассмотрению было принято из-за появления в деле новых истцов. С претензиями в адрес местного правительства согласились ещё 28 жителей Петербурга.

В ходе сегодняшнего заседания стороны готовились приступить к прениям, однако теперь суду потребуется дополнительное время на рассмотрение новых документов и их присоединение к материалам дела. В результате заседание решили перенести на 28 января. К этому моменту в графе "истец" будет почти 70 имён.

Сообщается, что представители существующих истцов возражали против переноса затянувшегося слушания, однако прокурор счёл желание новых истцов участвовать в процессе серьёзным и поддержал его.

Напомним, что 15 декабря суд принял иск петербуржцев к Смольному о QR-кодах. Речь идет о пунктах 2-1, 2.1.22, 2-5.9, 2-5.10, 2-5.12, 2-5.13, 2-5.15, 2-5.23, 2-5.29, 2-42 и 2-50. По словам истцов, они противоречат Конституции РФ и федеральному законодательству. Особенно петербуржцы недовольны введением в Петербурге системы QR-кодов и запретом работы баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00. Как сообщили в пресс-службе, подобные иски уже рассматривали суды в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе и Свердловской области.

Ранее петербурженка отсудила у Комздрава 500 тысяч, потраченные на лекарство. Женщина является инвалидом I группы и ей положены бесплатные лекарства, которые она должна принимать ежедневно два раза.

Фото: Piter.tv

