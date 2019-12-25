Суд принял иск петербуржцев к Смольному о QR-кодах

Особенно горожане недовольны введением в Петербурге системы QR-кодов и запрет работы баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00.

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный административный иск жителей к Смольному о признании недействительными 11 пунктов постановления №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о пунктах 2-1, 2.1.22, 2-5.9, 2-5.10, 2-5.12, 2-5.13, 2-5.15, 2-5.23, 2-5.29, 2-42 и 2-50. По словам истцов, они противоречат Конституции РФ и федеральному законодательству. Особенно петербуржцы недовольны введением в Петербурге системы QR-кодов и запретом работы баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00.

Как сообщили в пресс-службе, подобные иски уже рассматривали суды в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе и Свердловской области.

Фото: Piter.TV