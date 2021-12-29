Петербурженка отсудила у Комздрава 500 тысяч, потраченные на лекарство

Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с Комздрава в пользу петербурженки полмиллиона, потраченные на покупку лекарства. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Женщина является инвалидом I группы и ей положены бесплатные лекарства, которые она должна принимать ежедневно два раза. С мая она была вынуждена покупать себе препарат на собственные деньги, так как он долгое время отсутствовал в аптеке.
Суд взыскал с Комздрава в пользу потерпевшей расходы по приобретению лекарства в размере 498 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей, судебные расходы в размере 8 тысяч рублей.
Также ранее суд отказал в аресте подозреваемого в хулиганстве в петербургском ресторане.
Фото: Piter.tv
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