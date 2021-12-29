Суд отказал в аресте подозреваемого в хулиганстве в петербургском ресторане

Петербуржец угрожал охраннику и размахивал предметом, похожим на пистолет.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении петербуржца, устроившего дебош в ресторане. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что 11 января на парковке ресторана, расположенного на Синопской набережной, мужчина начал конфликтовать с охранником. Петербуржец угрожал охраннику и размахивал предметом, похожим на пистолет.

В суде мужчина признал вину и извинился. Он добавил, что живёт с больной матерью, которой нужен постоянный уход.

Суд указал, что все доводы следователя были опровергнуты, а обвиняемый искренне раскаялся в своём поступке и пообещал возместить охраннику моральный вред. Петербуржца отпустили из зала суда.

Ранее суд избрал меру пресечения для девушки, которая хотела ограбить банк.

Фото: Piter.tv