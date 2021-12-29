Суд избрал меру пресечения для девушки, которая хотела ограбить банк

В Вырице студентка пыталась взорвать банкомат.

Суд избрал меру пресечения для девушки, которая хотела взорвать банкомат в коммерческой организации и забрать из него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области сегодня, 23 января.

Студентка юридической академии пробудет под арестом до 17 марта 2022 года. Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, что девушка пыталась вскрыть банкомат ночью 18-го января в поселке Вырица Гатчинского района. Действия хулиганки попали на камеры видеонаблюдения. В этот момент в банкомате находились 3,3 млн рублей. Полицейский возбудили уголовное дело за покушение на кражу. Как выяснилось, подозреваемой является студентка четвертого курса Санкт-Петербургской юридической Академии. Девушке 21 год.

Фото:Инстаграм / spb_police