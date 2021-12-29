Петербургская студентка пыталась взорвать банкомат в Ленобласти

Девушке не удалось довести замысел до конца.

Девушка пыталась вскрыть банкомат ночью 18-го января в поселке Вырица Гатчинского района. Действия хулиганки попали на камеры видеонаблюдения.

В этот момент в банкомате находились 3,3 млн рублей. Полицейский возбудили уголовное дело за покушение на кражу. Как выяснилось, подозреваемой является студентка четвертого курса Санкт-Петербургской юридической Академии. Девушке 21 год.

Днем 18-го января подозреваемую задержали по месту жительства на Малой Балканской улице. У нее изъяли рюкзак, маску, перчатки, аэрозольный баллончик, отмычки. Студентку поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

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Видео: Piter.TV