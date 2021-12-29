Пенсионерка из Петербурга смогла предотвратить преступление телефонных мошенников

Мошенники хотели получить с пожилой женщины миллион.

Пенсионерка вовремя раскусила телефонных мошенников и смогла сохранить свои 600 тысяч рублей, которые она едва не отдала незнакомцу. Ситуация произошла 18 января на Кузнецовской улице, узнал Piter.TV.

Во вторник 74-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он представился следователем и сообщил, что невестка попала в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать через курьера миллион рублей. Вскоре к ней в гости пришел курьер. Женщина была готова отдать 600 тысяч рублей. Пока неизвестный считал деньги, пенсионерка поняла, что это мошенник, и выгнала его.

Описать человека она не смогла, однако в доме работали камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV