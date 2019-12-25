В Петербурге годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа

У ребенка диагностировали множественные травмы головы.

Утром 18 июня в Калининском районе Петербурга произошло ЧП. Из окна четвертого этажа дома на улице Софьи Ковалевской выпал годовалый мальчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ребенок выпал из открытого окна по недосмотру родителей. Его тут же забрала бригада скорой помощи. У маленького пациента диагностировали множественные травмы головы. В частности, у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головного мозга. На момент госпитализации малыш находился в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются подробности инцидента.

Ранее мы писали, что на Бухарестской улице пожилой мужчины выпал из окна.

Фото: Piter.TV