На Бухарестской улице пожилой мужчины выпал из окна

У места трагедии собрались прохожие.

Днем 11-го июня петербуржец выпал из окна на Фрунзенском районе. Его тело находилось на козырьке дома №23 корпус 1 по Бухарестской улице. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мужчину пытались спустить на носилках по пожарной лестнице. На место приехали сотрудники МЧС и реанимация. По предварительной информации, пожилой мужчина умер. Официальной информации о трагедии пока не поступало.

Вчера из окна на Тореза выпала девушка. Пользователи отметили, что сообщения о подобных случаях участились.

Видео: vk.com/unreleased_dtp