На Бухарестской улице пожилой мужчины выпал из окна

Днем 11-го июня петербуржец выпал из окна на Фрунзенском районе. Его тело находилось на козырьке дома №23 корпус 1 по Бухарестской улице. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Мужчину пытались спустить на носилках по пожарной лестнице. На место приехали сотрудники МЧС и реанимация. По предварительной информации, пожилой мужчина умер. Официальной информации о трагедии пока не поступало.
Вчера из окна на Тореза выпала девушка. Пользователи отметили, что сообщения о подобных случаях участились.
Видео: vk.com/unreleased_dtp
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