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Из окна на Тореза выпала девушка
Сегодня, 22:38
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smirenny

Из окна на Тореза выпала девушка

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Ее сожителя увезли в отдел полиции.

Вечером в среду, 10 июня, в соцсетях петербуржцы сообщили о происшествии на проспекте Тореза, 17. 

Отмечается, что из окна 9 этажа около 21:45 выпала 28-летняя девушка. Очевидцы рассказали, что ее сожителя допросили и увезли в отдел полиции. Девушка находится в критическом состоянии в машине реанимации. Достоверной информации о том, выпала ли девушка случайно, пока нет. 

Ранее мы писали, что бывшая чиновница Минобразования Мурманской области сбила 12-летнего мальчика и отсудила у его семьи деньги за царапины на автомобиле. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте 

Теги: из окна выпала девушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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