Из окна на Тореза выпала девушка

Ее сожителя увезли в отдел полиции.

Вечером в среду, 10 июня, в соцсетях петербуржцы сообщили о происшествии на проспекте Тореза, 17.

Отмечается, что из окна 9 этажа около 21:45 выпала 28-летняя девушка. Очевидцы рассказали, что ее сожителя допросили и увезли в отдел полиции. Девушка находится в критическом состоянии в машине реанимации. Достоверной информации о том, выпала ли девушка случайно, пока нет.

Ранее мы писали, что бывшая чиновница Минобразования Мурманской области сбила 12-летнего мальчика и отсудила у его семьи деньги за царапины на автомобиле.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте