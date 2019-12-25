Бывшая чиновница Минобразования Мурманской области сбила 12-летнего мальчика и отудила у его семьи деньги за царапины на автомобиле

У мальчика в ДТП была переломана челюсть, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы.

В Мурманской области бывшая чиновница отсудила у семьи сбитого ей ребенка 120 тысяч рублей на ремонт автомобиля.

Издание "КП Мурманск" раскрывает подробности ДТП со сбитым 12-летним мальчиком на велосипеде 28 июля 2018 года в деревне Юркино под Мурманском. В тот день столкнулись маленький велосипедист и иномарка "Фольксваген", за рулем которого была чиновница Минобразования Мурманской области. В ДТП у ребенка была сломана челюсть, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы и сотрясение головного мозга. У иномарки было сломано зеркало заднего вида и появились царапины.

Пока семья мальчика занималась лечением сына, автоледи подала в суд на семью ребенка за возмещение компенсации на ремонт автомобиля. Во время судебных разбирательств суд не принял результаты экспертизы, которая заказала семья в частной фирме. В то же самое время, суд поверил на слово экс-чиновнице, что ее скорость была положенные 20 километров в час. Хотя проведенный семьей эксперимент с федеральными СМИ показал, что скорость у машины была около 50 километров в час.

Кроме того у семьи пострадавшего мальчика имеются и другие вопросы в расследовании данного ДТП. Но суд не принял во внимание все доводы представителя семьи в суде и постановил выплатить чиновнице ущерб в размере 120 тысяч рублей.

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