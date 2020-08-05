В Петербурге фестиваль "Опера - всем" пройдет в онлайн-формате

В программу юбилейного фестиваля вошли четыре оперы - "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти и "Травиата" Джузеппе Верди.

В субботу, 24 июля, стало известно, что в 2021 году фестиваль "Опера – всем" будет проходить с 28 июля по 7 августа в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет проходить на трех площадках: на Соборной площади Петропавловской крепости, на Елагином острове и на Парадном плацу Екатерининского дворца Музея-заповедника "Царское Село" в городе Пушкин. Здесь будут показаны шедевры оперной классики под открытым небом.

Постановка оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" на Елагином острове откроет фестиваль. Этот год стал юбилейным для "Оперы - всем". Отмечается, что на протяжении полугода велась подготовка программы на десятилетие фестиваля.

В программу юбилейного фестиваля вошли четыре оперы - "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти и "Травиата" Джузеппе Верди. Исполнителями главных партий выступят российские и зарубежные певцы из разных театров.

В прошлом году фестиваль стартовал в начале августа. Тогда петербуржцам и гостям города показали спектакль "Борис Годунов" на сцене Соборной площади Петропавловской крепости. На фестивале было только 2 000 чеоловек, остальные смотрели в онлайн-формате. Отмечается, что почетными гостями фестиваля стали врачи городских больниц, которые борются с коронавирусом.

Ранее Piter.tv информировал, что комитет по культуре не оштрафует группу "Алиса" за подпольный концерт в Петербурге.

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