В Петербурге стартовал фестиваль "Опера – всем"

Фестиваль открыл спектакль "Борис Годунов".

В воскресенье, 9 августа, в Петербурге стартовал IX международный фестиваль "Опера – всем".

Петербуржцам и гостям города показали спектакль "Борис Годунов" на сцене Соборной площади Петропавловской крепости. Отмечается, что почетными гостями фестиваля стали врачи городских больниц, которые борются с коронавирусом. Учитывая обстановку, в основном мероприятия будут транслировать в интернете. Так, Роспотребнадзор разрешил посмотреть на фестиваль вживую только двум тысячам зрителей.

Ранее мы писали, что на "Ленфильме" представили новое оформление пространства Kino Corner.

Фото: vk.com/opera_vsem2020