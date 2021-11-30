В Петропавловской крепости 12 июля пройдет фестиваль "Опера – всем"

Фестиваль будет длиться до 27 июля. Вход свободный.

В Петербурге 12 июля пройдет фестиваль "Опера – всем". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В этом году праздник пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости. Фестиваль будет длиться до 27 июля. Вход свободный.

Фестиваль откроется оперой Н.А. Римского–Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". На Елагином острове зрители смогут насладиться оперой Дж. Россини "Итальянка в Алжире". 21 июля фестиваль представит оперу Сен-Санса "Самсон и Далила" в Гатчине на плацу перед Гатчинским дворцом. На закрытии фестиваля пройдет опера Чайковского "Пиковая дама". Завершится фестиваль на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ "Царское Село".

Впервые международный музыкальный фестиваль под открытым небом "Опера — всем" прошел в 2012 году. В разные годы он проходил на территории Петропавловской крепости, Царскоого Села, Кронштадта, Александровского парка, Исаакиевской площади.

Ранее мы писали, что в "Манеже" откроется выставка "Товарищества "Свободная культура".

Фото: сайт фестиваля "Опера – всем".