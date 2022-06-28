Более 50 тысяч зрителей посетили фестиваль "Опера – всем" в 2025 году

За 14 лет фестиваль побывал на 13 уникальных городских площадках.

Фестиваль "Опера — всем" завершился в Санкт-Петербурге спектаклем "Хованщина" Модеста Мусоргского, который прошёл на Соборной площади Петропавловской крепости. Финальное представление собрало более 15 тысяч зрителей.

Всего в 2025 году спектакли фестиваля посмотрели более 50 тысяч человек. Как сообщили в Смольном, с момента запуска проекта общая аудитория "Оперы — всем" превысила 400 тысяч человек.

За 14 лет фестиваль побывал на 13 уникальных городских площадках: от улицы Зодчего Росси до Царского Села. В этом году к ним впервые присоединились Юсуповский сад и Пионерская площадь перед ТЮЗом имени А.А. Брянцева.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Петербурга и Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Подводя итоги, маэстро Фабио Мастранджело отметил: "Принимая решение 14 лет назад, мы не ошиблись. Мы нашли то, что нужно городу. С нетерпением будем ждать и готовиться к XV фестивалю в 2026 году".

Фото: ВКонтакте/ Санкт-Петербургский фестиваль "Опера — Всем"