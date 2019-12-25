Директор "Мюзик-холла" рассказала о программе "Опера - всем" на 2022 год

Юлия Стрижак объявила репертуар на программу музыкального фестиваля.

Директор "Мюзик-холла" Юлия Стрижак рассказала о том, что в текущем году фестиваль "Опера всем" состоится в июльские даты. Соответствующей информацией она поделилась с журналистами в рамках пресс-конференции. Театральный деятель отметила, что мероприятие откроется выступлением в Петропавловской крепости 12 июля. В этот день зрителям Соборной площади будет представлена постановка "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова. Режиссером-постановщиком станет Сусанна Цирюк, которая известна зрителям по работам "Винил" и премьере "Средство Макропулоса".

Вечером 16 июля культурную программу продолжит произведение Гуно "Ромео и Джульетта". Опера пройдет на территории Александровского парка. А 20 июля ценители услышат оперу Лорцинга "Царь и плотник". Показ запланирован в Кронштадте перед зданием Морского собора. Юлия Стрижак пояснила, что данная опера "у нас нигде не идет", однако она пользуется спросом в Германии и Австрии. Завершает программу текущего сезона "Золушка" Россини. Показ оперы состоится в Царском Селе.

Напомним, что музыкальным руководителем фестиваля является Фабио Мастранджело.

В "Мюзик-холле" назвали количество билетов, проданных по "Пушкинской карте" на "Винил".

Фото: Piter.tv, Вконтакте / Санкт-Петербургский фестиваль "Опера-Всем"