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Вторую сцену "Мюзик-Холла" на Английской набережной откроют в 2024 году
Сегодня, 8:08
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Вторую сцену "Мюзик-Холла" на Английской набережной откроют в 2024 году

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На днях в здании произошло выездное совещание под руководством директора театра Юлии Стрижак.

На Английской набережной, 65, готовится к открытию вторая площадка Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Как уточнила пресс-служба комитета по культуре Петербурга, на днях в здании произошло выездное совещание под руководством директора театра Юлии Стрижак.

Новый этап восстановления объекта включает в себя работу над живописью и позолотой потолков, реконструкцией гримерок и кабинетов, завершение кровельных работ и окрашивание.

Предполагается, что открытие зала на Английской набережной состоится в декабре текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Образцовой объявлен в Петербурге.

Фото: citywalls.ru (Андрей Агафонов)

Теги: мюзик-холл, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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