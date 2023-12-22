Вторую сцену "Мюзик-Холла" на Английской набережной откроют в 2024 году

На днях в здании произошло выездное совещание под руководством директора театра Юлии Стрижак.

На Английской набережной, 65, готовится к открытию вторая площадка Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Как уточнила пресс-служба комитета по культуре Петербурга, на днях в здании произошло выездное совещание под руководством директора театра Юлии Стрижак.

Новый этап восстановления объекта включает в себя работу над живописью и позолотой потолков, реконструкцией гримерок и кабинетов, завершение кровельных работ и окрашивание.

Предполагается, что открытие зала на Английской набережной состоится в декабре текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Образцовой объявлен в Петербурге.

Фото: citywalls.ru (Андрей Агафонов)