Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Образцовой объявлен в Петербурге

Конкурс привлечет 420 юных музыкантов из более чем 75 населенных пунктов РФ, а также из Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Китая.

В Петербурге начался шестой открытый всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на призы Культурного центра Елены Образцовой. Участники конкурса почтили минутой молчания память жертв теракта в Крокус Сити Холл. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу центра.

Конкурс привлечет 420 юных музыкантов из более чем 75 населенных пунктов РФ, а также из Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Китая. Возраст участников варьируется от 7 до 22 лет. В рамках конкурса будут соперничать юные вокалисты и вокальные коллективы, а также инструментальные ансамбли до шести человек.

Конкурс будет проводиться в два тура и завершится 28 марта на сцене концертного зала Мариинского театра.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Конкурс юных вокалистов Елены Образцовой