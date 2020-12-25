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Комитет по культуре не оштрафует группу "Алиса" за подпольный концерт в Петербурге
Сегодня, 17:12
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Комитет по культуре не оштрафует группу "Алиса" за подпольный концерт в Петербурге

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Административная ответственность грозит площадке.

Комитет по культуре Петербурга проверил информацию о несогласованном концерте группы "Алиса" на киностудии Лендок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 июля. 

На киностудии рассказали, что с 2017 года помещение, в котором проводился концерт, сдали в аренду как звукозаписывающую студию. Выяснилось, что компания с прошлого года не сообщала о продолжении своей деятельности, а также не получила QR-код стандарта безопасности, тем самым нарушив постановление городского правительства  № 121.

Не имея разрешения, арендатор заключил договор с организаторами съемок группы. В комитете отметили, что согласовывать мероприятия  в таком случае должна площадка, а не артист. Поэтому административная ответственность грозит киностудии, а не группе "Алиса". 

В комитете добавили, что музыкальный фестиваль "KKinchevFest", который планировал провести лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, не получил согласование Роспотребнадзора. По этой причине фестиваль пришлось перенести.

Ранее лидер группы "Алиса" записал обращение к Смольному после проверки "подпольных" концертов коллектива.

Фото: alisa.net

Теги: группа алиса, комитет по культуре, концерт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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