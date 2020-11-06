Лидер группы "Алиса" записал обращение к Смольному после проверки "подпольных" концертов коллектива

Кинчев раскритиковал власть за то, что в стране не вводится чрезвычайное положение из-за пандемии.

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев записал видеообращение к властям после того, как комитет по культуре Петербурга начал проверять информацию о несогласованном концерте коллектива в киностудии "Лендок".

Дорогой "комитет при", официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку, и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. Если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Константин Кинчев, лидер группы "Алиса"

Кинчев также выразил свое недовольство касательно переноса музыкального рок-фестиваля "KKkinchevFest". Стало известно, что он состоится 3-4 сентября в культурном центре "Севкабель Порт" в Петербурге. Музыкант обвинил комитет в "двойных" стандартах, поскольку совсем недавно в городе прошли массовые мероприятия – Алые паруса и чемпионат Европы по футболу.

Кроме того, Кинчев раскритиковал власть за то, что в стране не вводится чрезвычайное положение из-за пандемии. Музыкант считает, что тем самым государство не желает брать на себя ответственность. Вместо этого правительство, по словам Кинчева, "кошмарит народ" и заставляет вакцинироваться "экспериментальным препаратом".

Ранее мы писали, что группа "Ногу Свело!" написала песню, посвященную конфликту с Биланом.

Видео: Facebook / AlisA