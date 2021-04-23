  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нейросеть "Алиса" стала доступна в Max
Сегодня, 10:53
140
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Нейросеть "Алиса" стала доступна в Max

0 0

Также онлайн-помощник будет доступен в Telegram с конца сентября.

Нейросеть от российской технологической компании "Яндекс" "Алиса" стала доступна пользователям национального мессенджера Max, а с 24 сентября 2025 года она станет доступна пользователям и в мессенджере Telegram для решения рабочих, учебных или личных задач.  Соответствующее заявление в официальном релизе сделали сотрудники пресс-службы "Яндекса". 

"Алиса" не только отвечает на вопросы по изображениям, но и умеет сама генерировать картинки. Можно попросить ее создать аватарку для себя или группового чата, открытку, принт, иконку для интерфейса или макет для стикеров.

пресс-служба "Яндекса"

Специалисты указали, что внутри Max можно использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач. Дополнительно пользователь сможет загрузить через мессенджер текстовый документ и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, ответить на вопросы и пересказать содержание в текстовом варианте. Кроме этого искусственный интеллект способен отвечать на вопросы по загруженным изображениям.

Nvidia договорилась инвестировать до $100 млрд в разработчика ChatGPT.

Фото: официальный сайт "Алисы"

Теги: max, алиса, мессенджер, нейросеть, яндекс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии