Комитет по культуре проверяет информацию о несогласованном концерте группы "Алисы" в Петербурге

По предварительной информации, концерт состоялся 10 июля.

Комитет по культуре приступил к проверке информации о несогласованном концерте группы "Алисы" на киностудии "Лендок" в Петербурге. Об этом пресс-служба комитета сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Ранее в СМИ появилась информация о концерте российской рок-группы. По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии.

Сотрудники комитета уже запросили у киностудии подробную информацию о проведенном концерте. В частности, комитет интересует количество зрителей, посетивших концерт.

Ранее комитет по культуре Петербурга вместе с Роспотребнадзором разработали регламент проведения уличных мероприятий под открытым небом. Согласно документу, изначально организаторам необходимо согласовать проведение мероприятия с Роспотребнадзором. И только после согласования организаторы могут подавать заявку в комитет по культуре городе.

Фото: ВКонтакте / Группа АЛИСА