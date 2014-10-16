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Комитет по культуре проверяет информацию о несогласованном концерте группы "Алисы" в Петербурге
Вчера, 15:42
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Комитет по культуре проверяет информацию о несогласованном концерте группы "Алисы" в Петербурге

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По предварительной информации, концерт состоялся 10 июля.

Комитет по культуре приступил к проверке информации о несогласованном концерте группы "Алисы" на киностудии "Лендок" в Петербурге. Об этом пресс-служба комитета сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Ранее в СМИ появилась информация о концерте российской рок-группы. По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии. 

Сотрудники комитета уже запросили у киностудии подробную информацию о проведенном концерте. В частности, комитет интересует количество зрителей, посетивших концерт. 

Ранее комитет по культуре Петербурга вместе с Роспотребнадзором разработали регламент проведения уличных мероприятий под открытым небом. Согласно документу, изначально организаторам необходимо согласовать проведение мероприятия с Роспотребнадзором. И только после согласования организаторы могут подавать заявку в комитет по культуре городе.

Фото: ВКонтакте / Группа АЛИСА

Теги: группа алиса, комитет по культуре, проверка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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