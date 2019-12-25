За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 339 человек.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге еще три человека скончались от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Пока никаких данных о пациентах, которые скончались от COVID-19 нет. Известно, что за минувшие сутки в Северной столице выявили 339 больных коронавирусом.

Напомним, что по данным Смольного, за минувшие сутки в городе обследовали 12562 человека. В настоящий момент, на карантине из-за COVID-19 находятся почти 4 тысячи человек

Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге.

Фото:Piter.TV