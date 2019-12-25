Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки режим самоизоляции в Петербурге продлится до 31 мая. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, пишет пресс-служба Смольного.
По словам Беглова, в Северной столице для лечения больных с COVID-19 развернули 5 925 коек. Это на 10% больше, чем планировалось. В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают 17 медучреждений, среди них две федеральные клиники.
Беглов также заявил Путину о введении масочного режима в Петербурге. С 12 мая все жители города будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе магазинах, парках и в транспорте. Нарушителей будут ждать штрафы.
Ранее мы писали, что Беглов поручил разработать план по стабилизации экономики Петербурга.
Фото: pixabay.com
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