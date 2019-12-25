Беглов поручил разработать план по стабилизации экономики Петербурга

Особое внимание он потребовал уделить дополнительным выплатам медработникам и горожанам, которые нуждаются в поддержке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки поручил вице-губернаторам и главам комитетов разработать план по стабилизации экономики в городе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Беглова.

В частности, губернатор заявил о необходимости разработки плана действий по развитию рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения до конца мая. Финансовый и экономический блоки правительства Петербурга должны проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не попали в список пострадавших.

Особое внимание Беглов потребовал уделить дополнительным и единовременным выплатам медикам и горожанам, которые нуждаются в поддержке. 8 мая на эти цели федеральное правительство дополнительно выделило городу 437,4 млн рублей. Всего на данный момент региональные власти перечислили 149,1 млн рублей более 9,4 тыс. работникам.

Напомним, режим самоизоляции в Петербурге продлили до 31 мая. В Северной столице развернуто 5 925 коек для лечения больных с коронавирусом, это на 10% больше, чем планировалось.

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