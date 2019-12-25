На карантине из-за коронавируса в городе находится 3988 человек.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали более 12 тысяч человек. Об том сообщает прессс-луба администрации Северной столицы.

По данным Смольного, за минувшие сутки в городе обследовали 12562 человека. В настоящий момент, на карантине из-за COVID-19 находятся почти 4 тысячи человек. Также 1021 пребывают двухнедельной самоизоляции. Известно, что 184 петербуржца — в обсерваторе.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 7711 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге.

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