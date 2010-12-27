В Петербурге еще 12 тысяч домов подключат к "холодному чердаку"

В 2020 году технологию распространят повсеместно по городу.

В Петербурге к системе "холодного чердака" подключат еще 12 тысяч жилых домов. Смольный решил распространить программу на здания, находящиеся под управление частных компаний. Об этом сообщил глава города Александр Беглов во время рабочей поездки по Кировскому району. Только в этом районе будут подключены к технологии еще 86 объектов. Эти здания получат технологию нормализации влажностно-температурного режима до конца 2019 года.

По словам чиновника, потенциально опасные дома переведут на более эффективную программу борьбы с зимней наледью на крышах. Система позволяет снизить риски минимум в 8 раз. Повсеместное использование частными управляющими компаниями "холодного чердака" произойдет уже в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что 80 домов оборудуют электрическими кабелями против образования наледи на крышах.

Фото: Piter.tv