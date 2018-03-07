80 домов оборудуют электрическими кабелями против образования наледи на крышах

Это экспериментальная задумка.

В экспериментальном порядке в ряде петербургских домов проложат греющий электрический кабель, который поможет препятствовать образованию наледи на крышах. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время инспекционного объезда Московского района.

За 80-ю оборудованными кабелем домами зимой будут наблюдать. Если результат будет хорошим, а стоимость оснащения – не слишком большой, город начнет пользоваться этой технологией.

Также Беглов напомнил про технологию "холодный чердак". Хорошим примером в ходе проверки стал чердак дома №198 по Московскому проспекту. Между чердаком и улицей налажена эффективная вентиляция, чтобы разница температур была минимальной. Это не позволит образовываться сосулькам и наледи. Программу "холодного чердака" планируют завершить в следующем году.

Всего до конца этого года по этой технологии отремонтируют около 2000 крыш в рамках текущего и капитального ремонтов.

Недавно в строящемся паркинге на Парашютной обрушилась крыша.

Фото: Piter.TV