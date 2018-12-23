В строящемся паркинге на Парашютной обрушилась крыша

Пострадавших нет.

В строящемся ЖК "Шуваловский" в Приморском районе обрушилась опалубка возводимого паркинга, сообщает пресс-служба МЧС по городу.

В 13.19 спасателям поступило сообщение об обрушении арматурой сетки с бетонной заливкой на 200-х квадратных метрах. В это время в трехэтажном здании на Парашютной улице заливали бетоном крышу.

Пострадавших и погибших нет. На месте работают четыре единицы техники и 14 сотрудников МЧС.

Пресс-служба "Группы ЛСР" также подтвердила обрушение части паркинга и отсутствие пострадавших.

В начале октября также обрушилась кровля склада на Софийской улице. Там был крупный пожар.

Фото: Piter.TV