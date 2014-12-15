В Тульской области после обрушения кровли на предприятии обнаружили тело

Обрушение кровли на предприятии произошло 4 марта.

Тело одного погибшего обнаружено на месте обрушения кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций, находящегося в Тульской области. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области. сообщение от ГУ МЧС по региону

Напомним, что 4 марта 2026 года в городе Узловая под давлением снежных масс произошло обрушение кровли в двух цехах, расположенных на территории местного машиностроительного завода. По словам межрайонного прокурора Александра Швецова, эти объекты сдавались в аренду двум организациям, занимающимся изготовлением металлоконструкций. На месте чрезвычайной ситуации специалисты из экстренной службы установили три световые башни. К поиску возможных пострадавших привлечены силы 69 человек и 23 единицы техники. В том числе на локации работают кинологические расчеты. В настоящее время ГУ МЧС продолжает разбор завалов конструкций.

Фото и видео: ГУ МЧС по Тульской области