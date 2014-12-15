  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:43
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Тульской области после обрушения кровли на предприятии обнаружили тело

0 0

Обрушение кровли на предприятии произошло 4 марта.

Тело одного погибшего обнаружено на месте обрушения кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций, находящегося в Тульской области. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области.

сообщение от ГУ МЧС по региону

Напомним, что 4 марта 2026 года в городе Узловая под давлением снежных масс произошло обрушение кровли в двух цехах, расположенных на территории местного машиностроительного завода. По словам межрайонного прокурора Александра Швецова, эти объекты сдавались в аренду двум организациям, занимающимся изготовлением металлоконструкций. На месте чрезвычайной ситуации специалисты из экстренной службы установили три световые башни. К поиску возможных пострадавших привлечены силы 69 человек и 23 единицы техники. В том числе на локации работают кинологические расчеты.  В настоящее время ГУ МЧС продолжает разбор завалов конструкций.

На Тихоокеанской загорелся микроавтобус. Огонь повредил еще 4 авто.

Фото и видео: ГУ МЧС по Тульской области

Теги: гу мчс, обрушение кровли, регионы, тульская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии