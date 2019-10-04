На Софийской улице крупный пожар: обрушилась кровля склада

Огонь ликвидируют 125 человек из ГУ МЧС.

В Петро-Славянке Колпинского района горит склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. В Ведомстве пояснили, что возгорание сильное. Платя распространилось на одноэтажное металлическое здание.

На данный момент известно, что обрушилась кровля на общей площади в 1,4 тысячи квадратных метров. Ранее спасатели объяснили, что горит помещение на 3,9 тысяч квадратных метров по Софийской улице. На территории склада хранятся пластиковые изделия.

Ангар размером 30х130 метров и высотой 6 метров по хранению пластиковых изделий. Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория комментируют обстановку в пресс-службе

Сейчас пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 125 человек личного состава экстренного ведомства и 31 единица спецтехники.

Очевидцы засняли на видео, как от пострадавшего склада валит густой, черный дым. Из-за ветра он распространяется быстро и на большое расстояние. Рядом с пострадавшим зданием находится промзона, складские и хозяйственные ангары.

Ранее Piter.tv писал о том, что двое строителей обвиняются в пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин".

Фото и видео: Piter.tv

