Двое строителей обвиняются в пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин"

В СК объяснили, из-за чего на ледоколе началось возгорание.

В нарушении техники безопасности подозреваются двое сотрудников "Адмиралтейских верфей", на которых строился ледокол "Виктор Черномырдин". Фигурантов обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, а также крупного имущественного ущерба.

В Генпрокуратуре рассказали, что ущерб от пожара превысил 400 миллионов рублей. По данным Следственного комитета, ущерб составил 420 миллионов рублей.

Ущерб возмещает страховая компания, которая выплатила 117 млн рублей, процесс выплаты продолжается говорится в сообщении

Возбуждено уголовое дело по факту возгорания. В ближайшее время материалы расследования будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что пожар произошел в ноябре 2018 года. Ледокол создавался по заказу "Росморпорта" с декабря 2012 года. Планировалось, что "Виктор Черномырдин" станет одним из мощнейших в мире неатомных ледоколов.В 2020 году судно сдадут в эксплуатацию. ЕГо будут использовать на Северном морском пути.

Ранее Piter.tv писал материал о пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин": последние новости.

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