Руферов привлекут к уборке петербургских крыш

Такое поручение сделал Жилишному комитету вице-губернатор.

7 марта Смольный решил обратиться за помощью к петербургским руферам. Такое решение было принято в связи с тем, что в городе не хватает специалистов по очистке крыш от снега и наледи.

Вице-губернатор Николай Бондаренко попросил Жилищный комитет организовать встречу с экстремалами. Идею позвать руферов помочь привести город в порядок выдвинул депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Ранее, Piter.tv сообщал, что по идее парламентария молодых людей отправят на специальные обучающие курсы. На предложение о работе руферское сообщество отреагировало положительно. Один из представителей движения Дмитрий Иванов пояснил, что вся проблема упирается в финансирование. По его мнению, если правительство города выделит на курсы необходимый бюджет, то молодые люди активно поддержат данную инициативу