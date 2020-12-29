Появились подробности борьбы с сосульками по технологии "Роснано" в Петербурге

Новую технологию испытывают на двух домах в центре Петербурга. Будет ли она использоваться дальше, будет известно весной.

В Петербурге в тестовом режиме начали бороться с сосульками при помощи нанотехнологий. Инновационный метод борьбы предложил в октябре 2020-го года Анатолий Чубайс, который на тот момент был председателем правления АО "РОСНАНО". Предложение быстро взяли на вооружение и начали применять с прошлой осени, узнал Piter.TV от пресс-службы Жилищного комитета Северной столицы.

Как оказалось, договоренность с ООО "УК "РОСНАНО" удалось достигнуть в сентябре 2020-го, то есть до того, как Чубайс объявил о намерении использовать технологию в Петербурге официально. Затем, с октября по ноябрь, систему электрообогрева кровельных желобов и водосточных труб установили на карнизных свесах кровель со стороны лицевых фасадов на двух домах. А именно ― доме №32/1 по набережной реки Фонтанки и доме №16, литера А по Тверской улице. С сосульками борются при помощи антиобледенительной нагревательной плёнки на основе графеновых нанотрубок TUBALL. Профинансировала проект сама компания.

На своей страничке в социальных сетях Чубайс объяснил, как именно технология позволяет не образовываться наледи.

Принцип работы в двух словах - система обогрева представляет собой пленку, по краям которой расположены медные ленты. Поперек этих лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной (доли процента) добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование. написал бывший глава "РОСНАНО" на странице в Facebook.

Сейчас осуществляется мониторинг эффективности работы установленной системы. Результаты будут подводиться весной 2021-го года, после чего решат, применять ли технологию на кровлях жилищного фонда Петербурга в дальнейшем или нет.



Фото: Piter.TV, Facebook / Анатолий Чубайс