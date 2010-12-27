Частные УК подключат к программе "холодный чердак"

Технология борется с наледью.

Около 12 тыс. домов, находящихся на обслуживании частных управляющих компаний, станут участниками программы "холодный чердак". Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки по Кировскому району.

В следующем году все дома с потенциально опасными крышами переведут на технологию "холодный чердак". Это снизит вероятность образований наледи в 8 раз. До конца 2019 года в 86 домах Кировского района пройдут работы по нормализации температурно-влажностного режима на чердаках.

В борьбе с наледью начнется эксперимент по использованию электрического кабеля. В тестовом режиме кабелем оснастят 80 домов, чтобы проанализировать эффективность и экономичность этого метода.

Фото: пресс-служба Смольного