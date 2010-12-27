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Частные УК подключат к программе "холодный чердак"
Сегодня, 22:17
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nadezhda_sib

Частные УК подключат к программе "холодный чердак"

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Технология борется с наледью.

Около 12 тыс. домов, находящихся на обслуживании частных управляющих компаний, станут участниками программы "холодный чердак". Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки по Кировскому району. 

В следующем году все дома с потенциально опасными крышами переведут на технологию "холодный чердак". Это снизит вероятность образований наледи в 8 раз. До конца 2019 года в 86 домах Кировского района пройдут работы по нормализации температурно-влажностного режима на чердаках. 

В борьбе с наледью начнется эксперимент по использованию электрического кабеля. В тестовом режиме кабелем оснастят 80 домов, чтобы проанализировать эффективность и экономичность этого метода. 

Фото: пресс-служба Смольного 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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