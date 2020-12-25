В Петербурге по 1595 адресам обновили дорожную разметку

На эти цели из бюджета выделено порядка 733,2 млн рублей.

В Петербурге завершились работы по обновлению дорожной разметки. В этом году городские службы обновили дорожную разметку по 1595 адресам общим объёмом 728 960 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В первую очередь специалисты обновляли дорожную разметку на главных городских улицах и вылетных магистралях, около детских и юношеских учебных заведений, крупных транспортно-пересадочных узлов, а также на парковочных местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. В основном работы проводились в июне-июле.

В настоящее время подрядчик завершает организацию разметки для платной парковочной зоны на 71 улице Центрального района. Сегодня в зону платной парковки входят 28 улиц. До конца года в этот список войдут еще 71 улица. Отныне парковочные места будут отмечены синей разметкой.

Фото: Piter.TV