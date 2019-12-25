Зону платной парковки в центре Петербурга отметят синей разметкой

В настоящее время в зону платной парковки входят 28 улиц.

В центре Петербурга продолжается расширение зоны платной парковки. Отныне парковочные места будут отмечены синей разметкой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Специалисты СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" уже начали наносить дорожные разметки синего цвета на улицах, где запланировано введение платной парковки. В настоящее время в зону платной парковки входят 28 улиц. До конца году в этот список войдут еще 71 улица.

В рамках обустройства зоны с 20 сентября текущего года по 71 улице Центрального района вводится частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы писали, что Смольный перестанет предупреждать петербуржцев о предстоящих парковочных рейдах.

Фото: Piter.tv; пресс-служба комитета по транспорту