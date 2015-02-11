Смольный перестанет предупреждать петербуржцев о предстоящих парковочных рейдах

Комитет по транспорту Петербурга отныне не будет публиковать график патрулирования улиц, на которых проверяется соблюдение правил парковки. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь мы надеемся на вашу осознанность и соблюдение правил дорожного движения. Просим вас обращать внимание на знаки в местах планируемой остановки и стоянки, а также уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
В июле власти всерьез взялись за порядок на городских дорогах и улицах. Сотрудники комитета по транспорту получили право штрафовать нарушителей парковки. Так, в период с 29 июня по 19 июля в городе выявили 8579 нарушений. Также с июля комитет предоставлял петербуржцам график патрулирования улиц по выявлению нарушений правил парковки.
Фото: Piter.tv
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