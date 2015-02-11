Смольный перестанет предупреждать петербуржцев о предстоящих парковочных рейдах

Ранее комитет по транспорту предоставлял петербуржцам график патрулирования улиц по выявлению нарушений правил парковки.

Комитет по транспорту Петербурга отныне не будет публиковать график патрулирования улиц, на которых проверяется соблюдение правил парковки. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь мы надеемся на вашу осознанность и соблюдение правил дорожного движения. Просим вас обращать внимание на знаки в местах планируемой остановки и стоянки, а также уважительно относиться к другим участникам дорожного движения. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

В июле власти всерьез взялись за порядок на городских дорогах и улицах. Сотрудники комитета по транспорту получили право штрафовать нарушителей парковки. Так, в период с 29 июня по 19 июля в городе выявили 8579 нарушений. Также с июля комитет предоставлял петербуржцам график патрулирования улиц по выявлению нарушений правил парковки.

Фото: Piter.tv