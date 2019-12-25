В Петербурге с 1 июня штрафами за неправильную парковку займется "парковочная" полиция

Комитет по транспорту считает, что данные меры должны помочь в борьбе с теми, кто постоянно игнорирует правила стоянки автомобилей.

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга получили право штрафовать нарушителей парковки. Теперь неправильно припаркованными автомобилями будет следить "парковочная" полиция. Об этом сообщили "Невские Новости".

С 1 июля сотрудники "парковочной" полиции смогут выписывать штрафы, если заметят нарушения со стороны водителей. Также они смогут выписывать штрафы, если такие нарушения попали на камеры видеонаблюдения.

Комитет по транспорту считает, что данные меры должны помочь в борьбе с теми, кто постоянно игнорирует правила стоянки автомобилей.

Ранее ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для владельцев авто, которые мешают пройти к мусоркам.

Фото: Piter.tv