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ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для мешающих пройти к мусоркам
Сегодня, 11:24
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ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для мешающих пройти к мусоркам

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Поправки внесут в кодекс об административных правонарушениях.

За парковку, мешающую подойти к мусорной площадке, будут штрафовать. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Законодательном собрании Петербурга.

Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Авторами законопроекта являются Алексей Цивилев и Денис Четырбок. 

Также в ЗакСе занялись экстремальными квестами для детей до 14 лет. Их хотят запретить. Исключения составлят квесты в государственных учреждениях. 

Фото: Piter.TV

Теги: мусор, парковка, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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