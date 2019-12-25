ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для мешающих пройти к мусоркам

Поправки внесут в кодекс об административных правонарушениях.

За парковку, мешающую подойти к мусорной площадке, будут штрафовать. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Законодательном собрании Петербурга.

Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Авторами законопроекта являются Алексей Цивилев и Денис Четырбок.

Также в ЗакСе занялись экстремальными квестами для детей до 14 лет. Их хотят запретить. Исключения составлят квесты в государственных учреждениях.

Фото: Piter.TV