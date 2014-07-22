Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 августа

Петербуржцев предупредили о новых рейдах: нарушителей парковки будут штрафовать, а автомобили – эвакуировать.

Комитет по транспорту Петербург опубликовал новый график патрулирования улиц, которое начнется с 29 июля по 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Просим водителей автотранспорта обращать внимание на дорожные знаки в месте планируемой парковки. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Напомним, что с 1 июля автомобилисты Петербурга также могут воспользоваться новыми способами оплаты парковки. Петербуржцы смогут оплатить стоянку с помощью банкоматов или мобильного приложения.

Ранее мы писали, что в платной зоне парковки на Кирочной улице обосновалось летнее кафе.

Фото: Piter.tv