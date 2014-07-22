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Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 августа
Сегодня, 20:08
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Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 августа

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Петербуржцев предупредили о новых рейдах: нарушителей парковки будут штрафовать, а автомобили – эвакуировать.

Комитет по транспорту Петербург опубликовал новый график патрулирования улиц, которое начнется с 29 июля по 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Просим водителей автотранспорта обращать внимание на дорожные знаки в месте планируемой парковки. 

пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Напомним, что с 1 июля автомобилисты Петербурга также могут воспользоваться новыми способами оплаты парковки. Петербуржцы смогут оплатить стоянку с помощью банкоматов или мобильного приложения. 

Ранее мы писали, что в платной зоне парковки на Кирочной улице обосновалось летнее кафе.

Фото: Piter.tv

Теги: график патрулирования, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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