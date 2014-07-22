Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 августа

Комитет по транспорту Петербург опубликовал новый график патрулирования улиц, которое начнется с 29 июля по 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Просим водителей автотранспорта обращать внимание на дорожные знаки в месте планируемой парковки.
пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Напомним, что с 1 июля автомобилисты Петербурга также могут воспользоваться новыми способами оплаты парковки. Петербуржцы смогут оплатить стоянку с помощью банкоматов или мобильного приложения.
Ранее мы писали, что в платной зоне парковки на Кирочной улице обосновалось летнее кафе.
Фото: Piter.tv
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