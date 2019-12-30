Петербуржцы стали чаще нарушать правила парковки

В период с 29 июня по 19 июля в городе выявили 8579 нарушений.

В Петербурге каждую неделю растет количество людей, пренебрегающих правилами парковки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Согласно отчетам, с 29 июня по 19 июля в городе выявили 8579 нарушений правил парковки. По 1238 из них ведомство вынесло 1238 постановлений по административным делам. Так, в первую неделю их было 352, во вторую – 358, а в третью – уже 451.

Еще 4 006 нарушителей попали в объективы камер фотофиксации. В этом случае составили 420 постановлений.

Ранее мы писали, что за 10 дней Смольный проверил почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение антиковидных мер.

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