За 10 дней Смольный проверил почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение антиковидных мер

Рейды проходили во всех районах города.

В Петербурге за 10 дней сотрудники Роспотребнадзора, комитета по контролю за имуществом (ККИ) и правоохранительных органов проверили 397 объектов торговли и услуг на соблюдение антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 июля.

В Смольном отметили, что число нарушений существенно снизилось. Так, инспекторы проверили 339 магазинов и ресторанов в торговых комплексах – "Питерлэнд", "Константиновский", "Ракита", "Балатон", "Светлановский", "Французский бульвар", "Рубикон", "Торговый двор", "Космос". Сотрудники не выявили нарушения только в двух центрах – "Светлановский" и "Торговый двор".

Так, специалисты ККИ составили 46 протоколов осмотра, Роспотребнадзор выявил нарушения в 12 объектах.

Кроме того, в двух из 44 объектах сферы услуг, общепита и торговли выявлены нарушения стандарта санитарной безопасности. Нарушения обнаружены в двух ресторанах на Приморском шоссе и в Репино (курение кальяна, отсутствие масок у персонала, социальной дистанции), а также в двух барах на набережной канала Грибоедова и ресторане на Инструментальной улице (нарушили запрет на работу общепита в ночное время).

Из-за многочисленных нарушений посетителям пришлось покинуть концертную площадку на Биржевой линии. Также временно закрыт клуб в Транспортном переулке, помещение опечатано.

Ранее мы писали, что за две недели власти Петербурга закрыли 45 незаконных летних кафе и торговых точек.

Фото: gov.spb.ru