За две недели власти Петербурга закрыли 45 незаконных летних кафе и торговых точек

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы.

С начала июля в ходе рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) закрыли 45 незаконных летних кафе и торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 16 июля.

Летние кафе были закрыты на Гороховой улице, улице Доблести, на Большом Смоленском проспекте, в Шведском переулке, на 7-й линии В.О., на набережной Матисова канала.

Сотрудники ККИ также закрыли торговые прилавки на улицах Федора Абрамова, Подвойского, Николая Рубцова, на Кирочной, Садовой, Большой Московской, Софийской, Бухарестской, Русановской, Народной и Варшавской улицах, в Кузнечном переулке, на проспектах Науки, Солидарности, Большевиков и Героев, на Комендантском, Гражданском, Лиговском, Ленинском, Московском, Лабораторном проспектах, на Петергофском шоссе и около станции "Улица Дыбенко".

Ранее мы писали, что бизнесмен распылил слезоточивый газ в сотрудников ККИ на набережной Матисового канала.

Фото: gov.spb.ru