Власти Петербурга проверили концертные площадки и объекты общепита на соблюдение антиковидных мер

Специалисты приостановили деятельность клуба и двух концертных площадок.

За прошедшие выходные сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с Роспотребнадзором проверили концертные площадки и объекты в сфере общественного питания в Василеостровском и Центральном районах. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ККИ.

Так, специалисты проверили семь объектов общепита, пять из которых не соблюдали антиковидные меры. Нарушения зафиксировали в ресторане на Стремянной улице: посетители курили кальян, персонал не использовал средства индивидуальной защиты (СИЗ), в заведении отсутствовала социальная дистанция. Специалисты также обнаружили нарушения в клубе на Лиговском проспекте: отсутствовали QR-код и разметка, не соблюдался стандарт санитарной безопасности.

В список нарушителей попали и три концертные площадки на Биржевой и Кожевенной линиях. На территориях площадок проводились мероприятия без согласования с комитетом по культуре города. Кроме того, организаторы концертов не предоставили специалистам журналы термометрии и дезинфекции, а сами посетители находились без масок.

Напомним, Смольный официально ужесточил коронавирусные ограничения. Так, с 17 июня запрещается работа ресторанов с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос) и доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тысячи человек. Ограничения коснулись и кинотеатров, наполняемость залов которых не должна превышать 50%.

Ранее мы писали, что в Петербурге опечатали 20 помещений из-за нарушений противоэпидемических требований.

Фото: gov.spb.ru